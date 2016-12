Travaux de rénovation A40 - Aménagements de circulation et fermetures nocturnes

Pour le confort et la sécurité de ses clients, APRR intervient sur les chaussées de l’autoroute A40 entre le nœud A40/A404 et le diffuseur de Sylans (n°9). Ces travaux, qui concernent les 2 sens de circulation, vont nécessiter des aménagements et des fermetures nocturnes du 17 mai au 24 juin.

Basculement de circulation au niveau du nœud A40/A404

Du 17 mai au 24 juin, la circulation du sens Genève > Mâcon sera basculée sur la chaussée opposée.

Dans les 2 sens, la circulation se fera sur une seule voie. La longueur du basculement n’excédera pas 1,3km.





Pour votre sécurité et celle du personnel travaillant sur le chantier, la vitesse sera limitée dans toute la zone.





À vos agendas

Dans le sens Genève > Mâcon, fermetures nocturnes de l’A40 entre les sorties n°9 (Sylans) et n°8 (Saint-Martin-du-Fresne) de 21 h 30 à 6 h :

du lundi 30 au mardi 31 mai

du mardi 31 mai au mercredi 1er juin

du mercredi 1er au jeudi 2 juin

du lundi 30 au mardi 31 mai

du mardi 31 mai au mercredi 1er juin

du mercredi 1er au jeudi 2 juin

du jeudi 2 au vendredi 3 juin

En venant d'A40 Genève, la sortie sera obligatoire au diffuseur n°9 de Sylans. L'accès à l'A40 en direction de Mâcon sera fermé à ce même diffuseur. Les automobilistes seront invités à suivre l'itinéraire fléché « S5 » .



Dans le sens Mâcon > Genève, fermetures nocturnes de l’A40 entre les sorties n°8 (Saint-Martin-du-Fresne) et n°9 (Sylans) de 21 h 30 à 6 h : du lundi 6 au mardi 7 juin

du mardi 7 au mercredi 8 juin

du mercredi 8 au jeudi 9 juin

du jeudi 9 au vendredi 10 juin

du lundi 13 au mardi 14 juin

du mardi 14 au mercredi 15 juin

du mercredi 15 au jeudi 16 juin

du lundi 6 au mardi 7 juin

du mardi 7 au mercredi 8 juin

du mercredi 8 au jeudi 9 juin

du jeudi 9 au vendredi 10 juin

du lundi 13 au mardi 14 juin

du mardi 14 au mercredi 15 juin

du mercredi 15 au jeudi 16 juin

du jeudi 16 au vendredi 17 juin

En venant d'A40 Mâcon, la sortie sera obligatoire au diffuseur n°8 de Saint-Martin-du-Fresne. L'accès à l'A40 en direction de Genève sera fermé à ce même diffuseur. Les automobilistes seront invités à suivre l'itinéraire fléché « S6 ».





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :