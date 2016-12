Travaux sur A40 : basculement de circulation et fermetures

APRR réalise des travaux de sécurisation et d’entretien des viaducs et tunnels situés sur l’autoroute A40, entre Bellegarde et Saint-Martin-du-Fresne. Ces travaux vont nécessiter des aménagements de circulation et des fermetures du 29 août au 21 octobre prochain.

Aménagements de circulation du 29 août au 21 octobre

Entre Sylans (n°9) et Bellegarde (n°10), la circulation se fera sur une voie dans chaque sens, sur une section de près de 9 km. La circulation du sens Genève vers Mâcon sera basculée sur la chaussée opposée.

Pour des raisons de sécurité, l’accès aux tunnels sera interdit aux transports de matières dangereuses et ce, pendant toute la durée de ces travaux.

Dans cette zone, la vitesse sera limitée à 70 km/h pour la sécurité des agents autoroutiers, des ouvriers du chantier et des automobilistes.





Fermetures nocturnes dans les 2 sens de circulation

Entre Sylans (n°9) et Bellegarde (n°10) : nuit du 29 août de 21h30 à 6h.

Itinéraires conseillés :

en venant de Mâcon, la sortie sera obligatoire au diffuseur n° 9 de Sylans et l’accès interdit à ce même diffuseur pour tous les véhicules. Les automobilistes pourront suivre l’itinéraire de substitution fléché « S4 » et reprendre l’A40 au niveau du diffuseur n° 10 de Bellegarde.

en venant de Genève, la sortie sera obligatoire au diffuseur n° 10 de Bellegarde et l’accès interdit à ce même diffuseur pour tous les véhicules. Les automobilistes pourront suivre l’itinéraire de substitution fléché « S3 » et reprendre A40 au niveau du diffuseur n° 9 de Sylans.

Entre Saint-Martin-du-Fresne (n°8) et Bellegarde (n°10) :

Les nuits du lundi 5 au jeudi 8 septembre de 21h à 6h

Les nuits du lundi 17 au jeudi 20 octobre de 21h à 6h

Itinéraires conseillés :

en venant de Mâcon, la sortie sera obligatoire au diffuseur n° 8 de Saint-Martin-du-Fresne et l’accès interdit à ce même diffuseur pour tous les véhicules. Les automobilistes pourront suivre l’itinéraire de substitution fléché « S22 » et reprendre l’A40 au niveau du diffuseur n°10 de Bellegarde.

en venant de Genève, la sortie sera obligatoire au diffuseur n° 10 de Bellegarde et l’accès interdit à ce même diffuseur pour tous les véhicules. Les automobilistes pourront suivre l’itinéraire de substitution fléché « S7 » et reprendre A40 au niveau du diffuseur n° 8 de Saint-Martin-du-Fresne.

Attention : le calendrier des travaux et les dates de fermetures sont susceptibles de modification pour des raisons techniques ou météorologiques./





