Travaux sur A6 - secteur Mâcon : Aménagements de circulation et fermetures du 17 mai au 30 juin 2016

Pour apporter plus de sécurité et de confort à ses clients, APRR réalise d'importants travaux d’entretien dans le secteur de Mâcon sur l’autoroute A6. Ces travaux, qui se dérouleront en deux temps (printemps et automne), consistent à rénover les ouvrages d’art et 14 km de chaussées du sens Paris > Lyon.

Travaux sur A6 - secteur Mâcon





À vos agendas

Du 17 mai au 30 juin 2016, la circulation sera aménagée et la vitesse limitée pour veiller à la sécurité des agents autoroutiers, des ouvriers du chantier et des automobilistes.





A noter : Ces travaux constituent la première phase du programme de rénovation. Les conditions de circulation seront rendues à la normale pendant toute la période des vacances estivales.





La seconde phase de cette campagne de renouvellement des chaussées se déroulera du 29 août au 21 octobre prochain.













Aménagements de circulation - sens Paris – Lyon / Genève – Bourg-en-Bresse

L’ensemble de la circulation dans le sens Paris > Lyon est basculée sur la chaussée opposée.





Les accès vers la sortie n°28 et l’autoroute A40 sont aménagés dans le balisage depuis les voies basculées.





Fermetures - sens Paris – Lyon / Genève – Bourg-en-Bresse

Du 13 juin à 12 h au 16 juin à 22 h :

Les clients seront invités à prendre la sortie n° 28 pour Mâcon Centre et à rejoindre l’A40 au niveau du diffuseur n°1, via les RD 672 et 906.







Du 20 juin à 4 h au 22 juin à 4 h : - Fermeture de la sortie n°28 en venant du Nord : Les clients seront invités à prendre la sortie amont n° 27 pour Tournus et rejoindre Mâcon via la RD906.

- Depuis le diffuseur n°28 (Mâcon Nord), fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de Lyon : Depuis la gare de péage de Mâcon-Nord, les clients seront invités à suivre l’itinéraire S7, afin de rejoindre l’A6 au niveau de la gare de péage de Mâcon-Sud.



Du 22 juin à 4 h au 24 juin à 23 h : - En venant de Paris, fermeture de la bifurcation à l’autoroute A40 : Les clients seront invités à poursuivre sur A6 direction Lyon, à prendre la sortie n° 29 pour Mâcon-Sud et à rejoindre l’A40 via l’A406.

- Fermeture de la sortie n°28 en venant du Nord : Les clients seront invités à prendre la sortie amont n° 27 pour Tournus et rejoindre Mâcon via la RD906.

- Depuis le diffuseur n°28 (Mâcon Nord), fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de Lyon : Depuis la gare de péage de Mâcon-Nord, les clients seront invités à suivre l’itinéraire S7, afin de rejoindre l’A6 au niveau de la gare de péage de Mâcon-Sud.









Aménagements de circulation - sens Lyon - Paris

Du 17 mai au 30 juin :

Circulation sur 2 voies de largeurs réduites sur une zone de 14 km